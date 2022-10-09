Son dakika haberi... Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü

09.10.2022 09:26
Son dakika haberi... Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü

Son dakika haberine göre Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Zaporijya Geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev de düzenlenen füze saldırısında sivillere ait bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Kurtev, saldırıda şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve yine 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü - Son Dakika
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