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Son dakika haberi: Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

22.01.2022 14:18
Son dakika haberi: Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir gemide Ukraynalı denizcinin asılı bulunması olayıyla ilgili cinayet bulgusuna rastlanırken, olayla ilgili gözaltına alınanların 1'i mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.

Samsun'da bir gemide Ukraynalı denizcinin asılı bulunması olayıyla ilgili cinayet bulgusuna rastlanırken, olayla ilgili gözaltına alınanların 1'i mahkemece adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsunport Limanı'na demirleyen Ukrayna bandıralı Maranta adlı yük gemisinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndan Samsunport Limanı'na buğday getiren yabancı bandıralı gemi 11 Ocak'ta limana demir attı. Gemide görevli Ukrayna uyruklu 34 yaşındaki Sergiy Solovyo'nun kamaranın penceresine asılı halde bulunduğu iddia edildi. Olay, sağlık ekiplerine haber verildi. Gemiye giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları müdahaleye rağmen Ukraynalı gemiciyi kurtaramadı. Ukraynalı denizcinin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceset üzerinde cinayet izleri bulgusuna rastlanırken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili 13 kişiye işlem yaptı. Kan ve tırnakları arasından DNA örnekleri alınan 13 kişiden 3'ü gemide kaldığı için serbest bırakılırken, 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ukrayna uyruklu 4 kişi, dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Geç saatlere kadar süren adliyedeki işlemlerinin ardından, 3 kişi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren cinayet şüphelisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

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Ukrayna, Cinayet, Samsun, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ukraynalı denizcinin gemide ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı - Son Dakika
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