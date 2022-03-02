Son dakika haberi... Ukraynalı kadın basketbolcular, savaşın bir an önce sona ermesini istiyor - Son Dakika

Ukrayna'nın kadın basketbol takımlarından Prometey'in yönetimi ve oyuncuları, Rusya'nın ülkelerine saldırısıyla başlayan savaşın son bulmasını istiyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ikinci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacakları müsabaka için kente gelen takımın menajeri Anastasia Paschzeka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Savaşta çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Paschzeka, "Savaşın bir an önce son bulmasını dilemekten başka yapacağım bir şey yok. Çok korkutucu, sıkıntılı bir durum. Şu an tek dileğim bu savaşın son bulması. Savaşa hayır. Herkes bizim acımızı paylaşıyor. Bundan çok müteşekkiriz. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok ediyoruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Olga Dobrovina da savaş nedeniyle kendilerini kötü hissettiklerini dile getirdi.

Savaşın her iki tarafa zarar verdiğini aktaran Dobrovina, şöyle konuştu:

"Sadece Ukraynalılar değil, iki taraftan da çok kayıp oluyor. Dünyanın gözünü açması lazım. Biz kimseden yardım istemiyoruz. 30 yıldır nasıl savaşıyorsak, aynı şekilde yine savaşmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin de bunu anlayacağını düşünmüyorum. Buradan tüm dünyaya mesajım; bu savaş bir an önce son bulmalı. Bunun bir an önce son bulmasını dilemekten başka çarem yok çünkü sivillerden ziyade artık çocuklar ölmeye başladı. Hastaneler, kreşler bombalanmaya başladı."