Son dakika haberi... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist"

28.02.2022 15:42
Son dakika haberi... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist"

Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Sumskaya bölgesinde köyü işgal edilen Ukraynalı kadın, Rus askerlerini gösterip, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular, kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar.

Ukrayna'nın Sumskaya bölgesinde köyü işgal edilen Ukraynalı kadın, Rus askerlerini gösterip, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular, kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde devam ederken, halk direnişini sürdürüyor. Sumskaya bölgesinde köyüne dönüp evine gitmek isteyen Ukraynalı bir kadın Rus askerleri tarafından durdurulmasına tepki gösterdi. Rus askerinin araçta oturan Ukraynalı kadınların yanına gelmesiyle başlayan diyalogda bir kadının, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem. Ben Ukrayna vatandaşıyım ve burada doğdum. Toprağımızda ne işiniz var? Neden babalarımızı, çocuklarımız öldürmeye geldiniz? Kimsiniz siz? Kadınlara karşı otomatik silahla duruyorsunuz. Sumi'ye neden geldiniz?" ifadelerini kullanarak Rus askere karşı çıktı.

SİVİLLER RUS ASKERİ KONVOYUNU ELLERİYLE DURDURDU

Çernihiv bölgesine bağlı Senkovka köyünde ise halk, Rus askerlerinin önüne geçerek çıplak elleriyle tankların ilerleyişini engelledi.

(Bekir Keskin/ İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: 'Toprağımda ne işin var terörist' Son dakika haberleri... Ukraynalı kadından Rus askere: 'Toprağımda ne işin var terörist' Son dakika: Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği: Rusya, Kiev'deki siyasi liderleri öldürmek için 400 paralı asker gönderdi Son dakika: Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği: Rusya, Kiev'deki siyasi liderleri öldürmek için 400 paralı asker gönderdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'nın hedeflediği gibi ilerliyor mu? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'nın hedeflediği gibi ilerliyor mu?

Ukrayna, Rusya, İşgal, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukraynalı kadından Rus askere: 'Toprağımda ne işin var terörist' - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
14:57 Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukraynalı kadından Rus askere: "Toprağımda ne işin var terörist" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement