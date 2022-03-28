Son dakika haberi! Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü

28.03.2022 15:58
Son dakika haberi! Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, yaşamını yitirdi.

Başarılı sporcunun antrenörü Oleg Skirta yaptığı açıklamada, Mariupol kentinin savunmasında görev alan Kagal'ın, çatışma sırasında hayatını kaybettiğini belirtip, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

Kariyerinde ISKA şampiyonluğu bulunan Maksym Kagal'ın yanı sıra birçok Ukraynalı sporcu da cephede savaşıyor.

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal çatışmada öldürüldü - Son Dakika


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