UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ - Son Dakika
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UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ

25.02.2022 12:59

Ukrayna 2'nci Lig takımı Epicenter, kamp için geldiği Antalya'da havalimanına inince savaşın başladığını öğrendi.

Ukrayna 2'nci Lig takımı Epicenter, kamp için geldiği Antalya'da havalimanına inince savaşın başladığını öğrendi. Büyük şok yaşayan ve hemen geri dönmek isteyen takım, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapanması nedeniyle Antalya'da kaldı. Teknik direktör Serhiy Nahorniyak, "Şoka girmiş durumdayız. Savaş olacağı söyleniyordu ama inanmıyorduk. 'Kardeş ülke yapmaz' dedik ama fiyaskoya uğradık. Korkuyoruz ve ailelerimiz orada" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da harekatı sürerken, bugün itibarıyla Antalya'da bulunan 1200 Ukraynalı misafirin yarısı, kamp için kente gelen futbolculardan oluşuyor. Ukrayna'da 2'nci Lig'de mücadele eden takımlardan Epicenter de kamp için Serik ilçesi Belek bölgesine gelmek üzere 24 Şubat'ta Ukrayna'dan hareket etti. Gece saatlerinde uçağa binen takım havadayken Rusya, Ukrayna'ya müdahaleye başladı. Savaşın başladığından habersiz Antalya Havalimanı'na inen futbolcular ve teknik heyet, savaşın başladığını kendilerini arayan yakınlarından öğrendi.

"KARDEŞ ÜLKE YAPMAZ DEDİK"

Büyük moral ve motivasyonla kamp için geldikleri Türkiye'de üzücü haberi alan takım, tedirgin halde bekleyişini sürdürüyor. Geri dönmek için arayış içinde olan takım, hava sahasının kapanması nedeniyle Antalya'daki otelde kampa devam ediyor. Epicenter Teknik Direktörü Serhiy Nahorniyak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Gece oradan havalandığımızda herhangi bir sorun yoktu. Fakat Antalya'ya gelip telefonlarımızı açınca bombardımanın başladığını öğrendik. Tabii kötü bir his bu. Geri gitmek istedik ama dönemedik. Şoka girmiş durumdayız. Savaş olacağı söyleniyordu ama inanmıyorduk. 'Kardeş ülke yapmaz' dedik ama fiyaskoya uğradık. Korkuyoruz ve ailelerimiz orada" dedi. Nahorniyak, bedenlerinin Türkiye'de, akıllarının ve ruhlarının Ukrayna'da olduğunu sözlerine ekledi.

Futbolculardan İvaşko Ruslan ise çok başka hayallerle Antalya'ya geldiğini söyledi. Savaş haberini alınca büyük üzüntü yaşadığını anlatan Ruslan, "Havalimanına inince beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Çok üzgünüm. Ailelerimiz Ukrayna'da. Her anım onları düşünmekle geçiyor. Sürekli telefonla konuşuyorum. Neyle karşılaşacağımızı kestiremiyorum" diye konuştu.

FUTBOLCUNUN AMCASI BUGÜN CEPHEYE UĞURLANDI

Bir başka futbolcu Grasev Serhiy de şok halinde olduğunu söyledi. Ailesinin bulunduğu yeri terk etmek istediğini de öğrenen Serhiy, "Biz de burada kaldık. Onlara hiçbir şekilde yardım edemiyoruz. Tedirginlikle izliyorum olanları. Moralimiz çok kötü" dedi.

Takımda yakını cepheye giden futbolcu Sinisin Vladimir de gözleri dolarak hislerini anlattı. Amcasının bugün ailesi tarafından cepheye uğurlandığını ifade eden Vladimir, "Telefonuma çok sayıda mesaj gelmişti Antalya'ya geldiğimizde. Ailem sığınakta yaşıyor. Amcam bugün savaşmak için cepheye gidiyor. Herkes onu uğurladı. Çok kötü bir durum" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ
UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Antalya, Savaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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