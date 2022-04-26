Son dakika haberi | Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiası

26.04.2022 21:02
Son dakika haberi | Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiası

Son dakika haberler... Ankara'da, Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiasına yönelik soruşturmanın şüphelilerinden M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da, Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiasına yönelik soruşturmanın şüphelilerinden M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö, avukatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı M.Ö'yü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, M.Ö'yü, kolluğa imza verme şeklinde adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bıraktı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Volodymyr Krakovetskyi, Ukrayna İçişleri Bakanlığında İletişim Başkanı olarak görev yaptığını, Ukrayna adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu bildirmişti.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildiğini aktaran Krakovetskyi, Türkiye'de bazı kişilerle temas kurduğunu, askeri malzemelerin satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın ardından kendisine verilen banka hesabına farklı zamanlarda 4 milyon 607 bin 572 dolar yatırdığını öne sürmüştü.

Askeri malzemenin teslim edilmediğini iddia eden Krakovetskyi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 5 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. M.Ö. hakkında da gözaltı kararı alınmıştı.

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Cumhuriyet, Ukrayna, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukraynalı yetkilinin askeri malzeme satışı için anlaştığı kişilerce dolandırıldığı iddiası - Son Dakika


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