Sivas'ın Ulaş ilçesinde piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü'nde deniz bisikleti, bot ve kayık hizmeti verilmeye başlandı.

Ulaş Gölü tesis işletmecisi Kemal Aslan, yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır gölün işletmeciliğini yapıyorum. İlçenin sembolü, göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri olan gölümüze gelen misafirlerin daha rahat etmeleri, günün yorgunluğunu atmaları için gerekli hizmetleri veriyoruz." dedi.

Tesise gelen misafirlerin istekleri üzerine göle bot, kayık ve deniz bisikleti getirdiklerini dile getiren Aslan, "Buraya gelen piknik severler aileleri ve çocuklarıyla bota, kayık ve deniz bisikletine binerek keyifli vakit geçiriyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Kaya ise "Her hafta sonu göle dinlenmeye gelir, piknik yapar, balık tutarım. Göle deniz bisikleti, bot ve kayığın getirilmesi değişik bir hava katmış." ifadelerini kullandı.