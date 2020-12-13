Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL...

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

Yatırım, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : '2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL... - Son Dakika

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