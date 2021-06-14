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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri - Son Dakika

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri

14.06.2021 18:52

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet siyasetinden hiç ayrılmadıklarını belirterek, "Bundan sonra da bizi yolumuzdan kimse ayıramaz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet siyasetinden hiç ayrılmadıklarını belirterek, "Bundan sonra da bizi yolumuzdan kimse ayıramaz." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, AK Parti çatısı altında ortak dava için toplandıklarını, bu davanın Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'a kadar uzandığını söyledi.

Milletin yükselmesi ve hak ettiği yere kavuşabilmesi için ecdatlarından devraldıkları tarihi sorumluluğu omuzlarında taşıdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Buraya ayağımızın tozuyla geldik. Önceki gün Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolumuzu hizmete açtık. Ne mutlu bizlere ki Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın karargah kurduğu yer Ahlat ile Malazgirt'i konforlu ve emniyetli şekilde kara yoluyla bağlamak, AK Parti hükümetine nasip oldu." diye konuştu.

Bunun tesadüf olmadığını, davalarını millet, vatan, bayrak ve hürriyet temeline oturttuklarını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolumuzu, hizmetlerimizi, ülkemizin geleceğini bu temellerin ilelebet var olması, korunması ve yüceltilmesi için planlıyoruz. AK Parti, bu esasları var etmeyi, korumayı ve yüceltmeyi kendine rehber edinmiş davanın çatısıdır. Ancak görüyoruz ki nice karanlık oyunlarla bu esaslarımızı yok etmeye çalışıyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar.

Bizler, bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, kirli senaryoları çok yakından takip ediyoruz. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet siyasetimizden hiç ayrılmadık. Bundan sonra da bizi yolumuzdan kimse ayıramaz. Emin olsunlar ki başaramayacaklar. Onlar bu kirli oyunlardan bıkmadıkça, biz de oyunlarını bozmaktan bıkmayacağız."

Karaismailoğlu, vatana, toprağa, değerlere, inanca ve kardeşliğe hizmet etmek için yüreklerini ortaya koyarak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "yapma, imar etme, inşa etme ve hizmet etmenin", AK Parti'nin işi olduğunu belirtti.

"2035'te 8 bin 187 kilometre otoyol ağına ulaşacağız"

"Taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın." diyen Adil Karaismailoğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının gereği olarak çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 2003'ten bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 96 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşacak. 19 yılda 22 bin 100 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı son 19 yılda 3 bin 523 kilometreye yükselttik. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometreyle 2035'te 8 bin 187 kilometre otoyol ağına ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Demir yollarında da ciddi atılım gerçekleştirdiklerine değinen Karaismailoğlu, Türkiye'yi Yüksek Hızlı Tren (YHT) işleten dünyada 8, Avrupa'da da 6. ülke durumuna getirdiklerini vurguladı.

Hükümetleri döneminde, 1213 kilometrelik YHT hattı inşa ettiklerini, toplam demir yolu ağını 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını aktaran Karaismailoğlu, "2023'e dek yapacağımız yatırımlarımızla yatırım bütçemiz içerisinde demir yolu sektörünün payı yüzde 60'a, demir yolu ağımız ise 16 bin 675 kilometreye çıkacak." dedi.

Karaismailoğlu, tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdiklerini anımsatarak, 2003'ten beri kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 22 milyar 655 milyon lira harcadıklarını bildirdi.

"Milletimize hizmet hedefine doğru tam yol ilerliyoruz"

Yakın zaman önce 7. kesimini açtıkları Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya'nın, ülkenin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni yolla güçlendirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kınalı'dan Akyazı'ya kadar 400 kilometrelik İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kuşatan Kuzey Marmara Otoyolu'muzun tamamını hizmete aldık. Yatırım maliyeti 8,5 milyar dolar olan, içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu otoyolumuz, dünyanın en büyük otoyol projelerinden biri olarak dünya kara yolu tarihine altın harflerle yazıldı. Bugün Sakarya'da 2 milyar 69 milyon lira proje tutarıyla 6 kara yolu projemiz de devam ediyor. Yüksek Hızlı Tren hattı ile Sakarya'yı, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul'a kapı komşusu yaptık. Sakarya'mızda bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) çatısı altında şehrimizi milli demir yolu endüstrisinin kalbi haline getirdik. Sakarya'yı ulusal ve uluslararası deniz ticareti ve ihracatının merkezlerinden biri haline getiren Karasu Limanı'nı hayata geçirdik."

Bakan Karaismailoğlu, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfine de değinerek, başta Filyos ve Karasu limanlarının, bu bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Karaismailoğlu, "Büyük ve güçlü Türkiye'ye, bir kez daha hayırlı olsun. Yapmak bizim işimiz, çünkü biz, bu davaya da bu millete de sevdalıyız. Bakanlığımızdaki tüm projelerimizi, hayatı canlandıran 'akarsular' gibi görüyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak, milletimize hizmet hedefine doğru tam yol ilerliyoruz." diye konuştu.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri

Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretleri - Son Dakika


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