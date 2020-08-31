Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Karaismailoğlu, ilçede 22 Ağustos'ta meydana gelen selin hasara yol açtığı bölgelerde, dün gece incelemelerde bulunarak, sabah saatlerinde de yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Derelerde iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmaları da denetleyen Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.

Adil Karaismailoğlu, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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