Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret

03.04.2021 14:39
Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı metro hattına ilişkin, "Önümüzdeki yıl veya 2022'ye kalmadan, yıl sonuna burayı hizmete açacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı metro hattına ilişkin, "Önümüzdeki yıl veya 2022'ye kalmadan, yıl sonuna burayı hizmete açacağız. Sadece Sabiha Gökçen'i değil bu aradaki 4 istasyonun bulunduğu mahalleleri de İstanbul'daki merkezlere bağlıyoruz." dedi.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynak Törenine katılan Karaismailoğlu, buradan Pendik Belediyesi'ne geçerek çeşitli temaslarda bulundu ve belediye başkanı Ahmet Cin ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, bugün ilk ray kaynağını yaptıkları hattın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Kadıköy-Pendik metro hattını bağlayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl veya 2022'ye kalmadan yıl sonuna burayı hizmete açacağız. Sadece Sabiha Gökçen'i değil bu aradaki 4 istasyonun bulunduğu mahalleleri de İstanbul'daki merkezlere bağlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un yaşam kalitesini yükseltecek çok sayıda projelerinin bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, devam eden 5 metro hattının yanı sıra iki yeni raylı sistemi İstanbul'a kazandıracaklarını daha önce de açıkladıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, Pendik Belediyesi'ni ziyarete ilişkin, "İstişarelerde bulunduk. Pendik için bakanlık olarak yapılabileceğimiz işleri değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro hattının yıl sonunda açılmasının planlandığını kaydeden Karaismailoğlu, Kirazlı-Bakırköy metro hattının ise 2022 sonunda hizmete alınmasının öngörüldüğünü anlattı.

"Pendik ilçemize güzel projeler kazandıracağız"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, ziyarette Pendik ile ilgili bazı projeleri ele aldıklarını belirterek, "Bazı projeleri daha önce görüşmüştük. Onları daha somut hale getirdik. Onun planlamasını yapmış durumdayız. Pendik ilçemize hep beraber güzel projeler kazandırmış olacağız." dedi.

Projelerin içeriğine ilişkin bir soru üzerine Cin, "Çalışmalarımızı yapıyoruz. Biraz daha netleştikten sonra paylaşmakta fayda var. Projeler ulaştırma, yeni aksların oluşturulması, ulaşımın kolaylaştırılması, hizmet kalitenin artırılması, yeşil alanların oluşturulması ile ilgili projelerden bahsediyoruz." açıklamasında bulundu.

Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen, Pendik, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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