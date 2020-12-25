Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması

25.12.2020 12:35

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya ineceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya ineceğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu çeşitli ziyaret, açılış ve inceleme programları kapsamında geldiği Edirne'de, valilikte Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve diğer ilgililerce karşılandı.

Karaismailoğlu, Canalp ve beraberindekilerle bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin Anadolu'yla Avrupa'yı birleştirmesi nedeniyle lojistik açıdan son derece önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, bugün Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılışını yapacaklarını ve kültürel değer açısından son derece önemli Uzunköprü ile ilgili müjdeli bir haberi duyuracaklarını ifade etti.

AK Parti'nin varoluş sebebinin aziz millete hizmet etmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşur, Türkiye'ye eser bırakmak için çalışır, çabalarız. Bugüne kadar Edirne de bu hizmetlerimizi yakından gördü, yaşadı. Allah'ın izniyle de görmeye devam edecek. Biz, doğu-batı farketmeksizin Türkiye'nin bütünüyle kalkınması için buradayız. Bu anlayışla, bugüne kadar Edirne'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 2020 rakamlarıyla, 3 milyar 841 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik. 2003'te Edirne'de sadece 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, bugün yaklaşık 4 kat artırarak, 261 kilometreye çıkardık. Edirne'mizi bölünmüş yollarla Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'ne bağladık."

Karaismailoğlu, Edirne'de devam eden önemli kara yolu projelerinden birinin de Edirne-Kırklareli bölünmüş yolu olduğunu anlatarak, "Yolun, Edirne il sınırları içinde kalan 21 kilometresinden 4 kilometresi tamamlandı. Kırklareli sınırlarında kalan kesimde 21 kilometrelik kesimi ile birlikte 290 metrelik 6 köprü inşaatları tamamlandı. Projemiz, 2022 yılında tamamlanacak. Edirne'de, Uzunköprü Meriç-Küplü yolunda 20 kilometre yol yenilemesi ile Uzunköprü-Pehlivanköy yolunda 8 kilometrelik yol yapımı ve Edirne-Havsa-Babaeski yolunda bölünmüş yol yenilemelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

-"Demir yolu kalkınmanın dinamosudur"

Kara yolu ağı dışında demir yolu yatırımlarının da sürdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Her zaman söylediğim gibi, 'demiryolu, ekonomik kalkınmanın dinamosudur.' Yük ve yolcu taşımacılığı tarihinde önemli bir yeri olan demir yolu sektörü, yeni kaynak arayışlarının giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında hem ekonomik oluşuyla hem çevre dostu kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yüksek hızlı tren ağımızı genişleterek, şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülkenin avantajlı konumunu demir yolu çalışmalarıyla destekleyerek, Türkiye'yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacaklarını dile getirdi.

Bu anlayışın önemli eserlerinden birinin de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin Asya-Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak önemli bir projedir. Bu proje sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük ve hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek."

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını kat be kat artırdıklarını, artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık"

Son 18 yılda tüm ulaşım yatırım miktarının 910,3 milyar lirayı aştığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkemizde bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23'ten 56'ya çıkararak 'havayolu halkın yolu' ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003'te dünyada 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettikleri kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kaldıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz ama art niyetli çevreler her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var, biz Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye'nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin'e uğurlamamızın ardından yalanlara sarılarak karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Oysa gerçek başka. Bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak. 4 Aralık 2020'de İstanbul Kazlıçeşme'den uğurladığımız,Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi'an şehrine ulaştı. Trenin Çin'e ulaşmasından dolayı Xi'an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık."

Karaismailoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük treninin de yola çıktığını anlatarak şunları kaydetti:

"Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz. Hep birlikte çıktığımız bu yolda, değerli Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere verdikleri destek ve başarma azminden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle bilinmesini istiyorum ki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, Edirne'nin, Trakya'nın ve tüm ülkemizin hizmetinizdeyiz. Bu vatana ve Edirne'mize yaptığımız, yapacağımız hizmeti yılmadan, yorulmadan anlatacak sizlersiniz. Çünkü Türkiye'yi sevmek, vatanına hizmet etmek bunu gerektirir."

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal da salgına rağmen yatırımlara devam edildiğini vurguladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise AK Parti hükümetlerinin 18 yılda her alanda yatırım seferberliği başlatarak Türkiye'yi her alanda önemli bir noktaya taşıdığını ifade etti.

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Halkalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu 'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi
Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti         
12:13
Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim         
11:52
CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak         
11:42
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu         
11:25
"Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın         
11:03
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı         
10:27
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 12:40:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğulu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei