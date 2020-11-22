Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim - Son Dakika

Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

22.11.2020 13:41
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere tren bileti ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere tren bileti ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiği ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiği belirtildi.

Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceği vurgulanan açıklamada, "TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde bir hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli 'Öğretmenler Günü Kampanyası' uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceği bilgisi verilirken, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 16 bin 600 öğretmenin bu kampanyadan faydalandığı anımsatıldı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanya düzenlendiği belirtilen açıklamada, "PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

Öğretmenler Günü, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim - Son Dakika


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