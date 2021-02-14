Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

14.02.2021 14:49

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekiplerinin, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için 7/24 esasına göre sahada...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekiplerinin, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri, yurt genelinde 440 adet karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için Turuncu ekipleri ile Türkiye'nin dört bir yanında 7/24 çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün itibariyle ülke genelinde rutin kar mücadelesi çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu, yoğun kar yağışının beklendiği Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa 14. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise vatandaşların araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

"Yol bakım makineleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde hayati vazife üstleniyor"

Bakan Karaismailoğlu tarafından 17 Kasım 2020 tarihinde törenle hizmete alınan 391 adet yol bakım makinesi özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için hayati bir vazife üstlenmeye devam ediyor. Bakanlık, vatandaşların kış şartlarında güvenle yolculuk edebilmesi için; Bursa İnegöl Yolu, Biga Çan Yolu, Çan Yenice Yolu; Yalova Orhangazi, İznik Yenişehir, Yalova Armutlu Gemlik güzergahlarında, İstanbul Havalimanı Yolu'nda, Lüleburgaz Babaeski Yolu'nda, Edirne Havsa Yolu'nda, TEM Edirne Batı Kavşağı'nda olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında karla örtülen yolların 7/24 esasıyla temizlemeye devam edildiğinin bilgisini aktardı.

10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel iş başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları ekiplerince yurt genelinde 440 adet karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılmak üzere tuz, tuz agregası, kritik kesimler için kimyasal buz çözücü ve ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bilgisi aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığını, Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar, anlık trafik monitörler üzerinden takip edildiğini bildirdi.

Ekipler teyakkuz halinde

Kritik kesimlerde görevlendirilen 500 adet karla mücadele aracında kamera, 5 bin 750 adet karla mücadele aracında "Araç Takip Sistemi" bulunmakta olduğunu belirten Bakanlık, tüm araçların çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlandığını bildirdi.

Bugün itibariyle ülke genelinde rutin kar mücadelesi çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu, yoğun kar yağışının beklendiği Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa 14. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından uçuş trafiğinin etkilenmemesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin apron, pist ve taksi yollarını hazır hale getirdiği yine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından demiryolu taşımacılığının aksamaması için tüm tedbirlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

İstanbul, Türkiye, Bursa, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Malatya Valisi tek tek açıkladı! İşte PKK örgütünün katlettiği şehitlerimizin kimlikleri İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu Eski kayınpederi ile mahkemelik olan Gökhan Özen hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi 13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırı ciğerimizi yaktı! Tepkiler art arda geliyor Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti
Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı         
14:43
Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki bozulmalar sonrası G.Saray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki bozulmalar sonrası G.Saray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu         
13:43
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu, yüz yüze eğitim başlamadan ertelendi Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu, yüz yüze eğitim başlamadan ertelendi         
13:05
TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı TikTok'ta, bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı         
12:37
Annesiyle tartışıp 3'ün kattan aşağı atlayan şahsı ekipler kurtardı Annesiyle tartışıp 3'ün kattan aşağı atlayan şahsı ekipler kurtardı         
11:53
Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti         
11:08
Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar Kocası için Atilla'nın tahtından yaptırdı! Piyasa değeri 10 bin dolar         
10:05
Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı         
06:37
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi         
19:53
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 14:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei