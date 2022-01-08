Üye Girişi
Ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı

08.01.2022 10:51

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki uygulamada 12 bin 911 karma ekip olmak üzere 53 bin 572 personel görev aldı.

213 dedektör köpeğin de katıldığı uygulamalarda aranan 588 kişi yakalanırken, 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 365 kişiye idari ve 185 kişiye de adli olmak üzere 550 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 210 bin 788 araç da kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 535'ine idari para cezası uygulanırken, 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç da yakalandı.

Ülke genelindeki uygulamalarda 24 bin 432 işyeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda 13 iş yerine idari, 39 işyerine adli olmak üzere 52 işyerine işlem yapıldı.

Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 tarihi eser de ele geçirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı
Ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı

YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzurlu Sokaklar, Togo Cumhuriyeti, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı - Son Dakika


Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement