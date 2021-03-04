Son dakika haberi! Ülkelerin dışişleri bakanlarından şehitler için taziye telefonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Ülkelerin dışişleri bakanlarından şehitler için taziye telefonu
04.03.2021 23:25
Son dakika gündem haberi: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için, bazı ülkelerin dışişleri bakanları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak şehitler için taziyelerini iletti.
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için, bazı ülkelerin dışişleri bakanları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak şehitler için taziyelerini iletti.
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğulu'nu arayarak şehitler için taziyelerini illettiler. - ANKARA
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