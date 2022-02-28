Son dakika haberi... "Ülkemizin Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın" - Son Dakika
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Son dakika haberi... "Ülkemizin Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın"

28.02.2022 23:52
Son dakika haberi... "Ülkemizin Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın"

Son dakika gündem haberi... - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin son dönemlerdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin son dönemlerdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin son dönemlerdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, istihbari altyapısıyla kendi politikalarını üretecek, uygulayacak seviyeye gelmiş bir devlettir" ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Ülkemizin Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Ülkemizin Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın" - Son Dakika
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