Son dakika haberi | ULUSKON'dan, Nijerya Ankara Büyükelçi'sine veda yemeği - Son Dakika

Son dakika haberi | ULUSKON'dan, Nijerya Ankara Büyükelçi'sine veda yemeği

Son dakika gelişmesine göre ULUSKON'dan, Nijerya Ankara Büyükelçi'sine veda yemeği Atasoy: " Türkiye ve Nijerya arasında çok önemli bir ticaret köprülerimiz var" Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyon Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Türkiye ve Nijerya arasında çok önemli bir ticaret köprülerimiz var" dedi.

ULUSKON'dan, Nijerya Ankara Büyükelçi'sine veda yemeği

Atasoy: " Türkiye ve Nijerya arasında çok önemli bir ticaret köprülerimiz var"

ANKARA - Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyon Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Türkiye ve Nijerya arasında çok önemli bir ticaret köprülerimiz var" dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun Nijerya'nın Ankara Büyükelçi Ilıyasu Audu Paragalda için düzenlediği veda yemeğinde açıklamalar da bulunan Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy,"Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu olarak, Nijerya Büyükelçi'mize veda yemeği düzenledik. Bu veda yemeğinin amacı, biz ULUSKON olarak özellikle uluslararası çalışmalarımız da bu ülkelerin Ankara Büyükelçi'leri ile çalışıyoruz. Türkiye ve Nijerya arasında çok önemli ticaret bir köprülerimiz var. Bu köprülere bir nebzede olsun katkı koymak ve karşılıklı ülkeler arasında ki bu iyi niyet köprüsünü büyütmek için bir araya geldik" diye konuştu.

ULUSKON'un, genel merkezi Ankara'da olan ama dünyanın 150 ülkesinde teşkilatı olan ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Atasoy, şunları söyledi:

"Kuruluşumuz özellikle Arap Ülkerlerinde, Afrika Ülkelerinde, Avrupa Ülkelerinde, Latin Amerika Ülkelerin de, Asya Ülkelerinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Amacımız ülkemiz ve o ülkeler arasında ihracat ve ithalat köprüsünü büyütmek, karşılıklı yatırımlarla ilgili konular da fikir alışverişinde bulunmak ve özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yurtdışındaki kişilerinde bu anlamda bir nebze olsun çalışmalarına katkı koymakta. Çalışmalarımız yıllardır devam ediyor. Bizlerin özellikle birçok sektörde üyeleri var bunların başında inşaat, enerji gıda, tekstil, tarım ve bilişim sektörü gelmekte. Ben öncelikle ülkenin kalkınması için ihracat oranlarımızın artması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizlerde ihracatımızı büyütmek için bu ülkelerle iş biriliği içerisinde bulunuyoruz. Büyükelçilerimizle işbirliği yapıyoruz. Birçok Afrika ülkesine gittim. Bu gittiğim, Afrika ülkelerinde tabi ki Türk Büyükelçilerimizin ve Büyükelçilerimizin iş birliğiyle hareket ederek gittik. Burada yaptığımız temaslarda Ticaret Odalarıyla, Yatırım Kurullarıyla, Ticaret Bakanlıklarıyla ve devletin bu konuyla ilgili birimleriyle karşılıklı iş birliği protokolleri yaptık. Bu iş birliği protokollerinden sonra o ülkedeki iş adamlarını ülkemize davet ettik."

Uluslararası düzeyde gerçekleşen Türkiye-Afrika ekonomik işbirliği konferansını gerçekleştirdiklerini belirten Atasoy, "Bu konferans da yaklaşık 2 bin Afrika'dan iş adamı ülkemize geldi ev sahipliği yaptık. Tabi bu tür konferansların payı çok büyük, yapılan karşılıklı olarak ihracatlar da, ithalatlar da amacımız ihracat oranlarımızı büyütmek. Bunları yaparken Afrika ülkesindeki kişiler bizim ülkemizdeki iş adamlarıyla bir araya geliyorlar ve daha sonra bu iletişimlerini devam ettiriyorlar. Bundan sonraki süreçte de biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu yemek kapsamında da birçok Büyükelçimiz bu toplantımıza katıldı. Nijerya Büyükelçimizi uğurlarken de bir taraftan da Türkiye ve Afrika Ülkeleri arasında ki işbirliğini nasıl arttırabiliriz, bu toplantı da onları konuştuk. Bizim amacımız hem ülkemizin kalkınmasına katkı koymak hem de dünyanın kalkınması için çalışmalar yapmak" şeklinde konuştu.

Gençlerimiz için projeler olduğunu ve özellikle istihdamla ilgili eğitim çalışmaları yaptıklarını söyleyen Atasoy, "Tabi ki bunun yanında genç ihracatçılarımız var özellikle yurtdışına ihracat yapmak isteyen, yurtdışın da pazar arayan, onlarla iletişim halindeyiz. Bu konu her türlü teknik yarımdı yapıyoruz. Ülkemiz de istihdamın artması içinde sanayicilerimize destek veriyoruz. Şunu söylüyoruz sanayicilerimize 'Bizler ULUSKON olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız ama sizde gençlerimizi istihdam edeceksiniz. Biz bu konun takipçisi olacağız' daha sonra zaten bu konuyla alakalı işletmeciler sanayiciler bizlere eri dönüyorlar. İstihdam ettiği gençlerle lakalı bilgi veriyorlar" şeklinde konuştu.

Halka faydalı olabilmek için çabalayacaklarını dile getiren Atasoy,"ULUSKON bugün bütün dünyada çok büyük çalışmalar yapan, dünyada teşkilatlı ve gerçekten bütün dünyada aynı zamanda kalkınmaya destek veren çok önemli bir kuruluştur. Biz Birleşmiş Milletler ortağı bir kuruluşuz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bünyesindeki bütün ülkelerle birlikte çalışabiliyoruz. Bundan sonra hem Birleşmiş Milletlerin gücü hem de iş dünyası gücünü birleştirip halkımıza faydalı olmaya çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyon'unun düzenlenen yemekte Kıbrıs, Irak, Kırgızistan, Gana, Suudi Arabistan, Kongo, İsrail, Litvanya, Afrika Ülkeleri ve bir çok ülkeden diplomatik temsilci katıldı.

Son dakika haberi | ULUSKON'dan, Nijerya Ankara Büyükelçi'sine veda yemeği

Nijerya, Türkiye, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | ULUSKON'dan, Nijerya Ankara Büyükelçi'sine veda yemeği - Son Dakika

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