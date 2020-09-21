Son dakika haberi: ULUSKON, Dominik Cumuriyeti için proje ekibi kuracak - Son Dakika

Son dakika haberi: ULUSKON, Dominik Cumuriyeti için proje ekibi kuracak

Son dakika gündem haberi: Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle, Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Emine Atasoy'u ziyaret etti.

Son dakika haberi: ULUSKON, Dominik Cumuriyeti için proje ekibi kuracak, System.String[]

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle, Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Emine Atasoy'u ziyaret etti.

İkili görüşmelerde, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında gelişmekte olan ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilerek iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve güncel uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Büyükelçi Elias Serulle, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik işbirliğini arttırmak için ULUSKON ile işbirliği yapmayı istediklerini söyledi. Serulle, "Dünyanın en güzel sahillerine sahip Dominik Cumhuriyetinde, basta turizm, inşaat olmak üzere her sektöre Türkiye'den yeni yatırımcıları görmek istiyoruz" diyerek, ULUSKON'u Dominik Cumhuriyetine davet etti.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Büyükelçi Serulle'nin ziyaretinden memnun olduklarını kaydederek; "Davetten dolayı teşekkür ediyoruz. Dominik cumhuriyetine bir is heyetiyle gideceğiz. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştireceğiz. Türkiye, Dominik Cumhuriyetini, Latin Amerika ve Karayipler'de işbirliği için önemli bir ortak olarak görüyor. Türk Hava Yollarının kısa süre içinde Santo Domingo'ya uçuş başlatmasını umuyoruz" dedi.

"Her gün 10 milyon kişi Dominik Cumhuriyetini izliyor"

Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti ile ilişkilerinin hem Karayipler hem de Orta Amerika'daki diğer ülkelerle ilişkiler açısından stratejik önemde olduğunu vurgulayan Atasoy, "Bu ülkenin Türkiye'nin bölgeyle ilişkilerinde merkez olabilir. Dominik Cumhuriyetinde çekilen son dönemin popüler programlarından Survivor'ın Türkiye'de ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'de her gün 10 milyon kişi Survivor aracılığıyla Dominik Cumhuriyeti'ni izliyor" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Dominik Cumhuriyetindeki projeler için proje ekibi kurulması kararı alındı. - İSTANBUL

Dominik Cumhuriyeti, Karayipler, Yatırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ULUSKON, Dominik Cumuriyeti için proje ekibi kuracak - Son Dakika

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