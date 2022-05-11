Uluslararası Af Örgütü, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, görevi sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine ilişkin, İsrailli yetkililerin, Filistinlilere karşı yasa dışı öldürmelere, kasten yaralamalara, keyfi tutuklamalara, işkenceye, zulme ve toplu cezalandırmaya son vermesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere merkezli örgüt, yaptığı basın açıklamasında, yasa dışı cinayetler ve diğer suçlardaki artışın, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı apartheid rejiminin acilen sona erdirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Son olayda, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail askeri baskınına ilişkin haberini yaparken başından vurularak öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, İsrail güçlerinin, protestolarda veya arama ve tutuklama baskınlarında aşırı güç kullanması sonucu Filistinlilerin öldürüldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bazı Filistinlilerin uluslararası hukuka göre suç teşkil eden yargısız infazlara varan eylemlerde öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 21 Haziran 2021'de göreve başlamasından bu yana şiddetin tırmandığının altı çizilen açıklamada, örgütün kayıtlarına göre Nisan 2022'de İsrail güçlerinin 3'ü çocuk en az 22 Filistinliyi öldürdüğü ifade edildi.

"Daha kaç kişinin öldürülmesi gerekiyor?"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Saleh Higazi, şu ifadeleri kullandı:

"Kıdemli gazeteci Şirin Ebu Akile'in öldürülmesi, İsrail'in Filistinlileri kilitlediği ölümcül sistemin kanlı bir hatırlatıcısıdır. İsrail, ceza almaksızın Filistinlileri öldürüyor. Uluslararası toplumun, İsrail'i, devam eden insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutma noktasında harekete geçmesi için daha kaç kişinin öldürülmesi gerekiyor?"

"Devletlerin ahlaki ve yasal sorumluluğu var"

Higazi, dünyanın dört bir yanındaki devletlerin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara son vermesi için derhal harekete geçme konusunda "ahlaki ve yasal sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

Saleh Higazi, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının, devam eden bu suçları teşvik eden cezasızlığı sona erdirmek için adalet, hakikat ve tazminat yolunu belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.