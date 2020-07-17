Uluslararası göç istatistikleri - Son Dakika

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artışla 677 bin 42 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı.
Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45,3 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir izledi.Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile Antalya, yüzde 3,4 ile İzmir ve yüzde 3,2 ile Bursa takip etti.
En çok Irak'tan göç alındı
Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran geldi.Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan izledi.