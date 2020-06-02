Son dakika haberi: Uluslararası Göç Örgütü:

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de koronavirüs krizini kötüye kullanarak Afrikalı göçmenlerin ön saflarda savaşmaya zorlanması konusunda uyarıda bulundu.

IOM raporunda, Yemen'de ülke içinde yaşadığı yeri değiştirenlerin ve yabancı göçmenlerin durumunun oldukça tehlikeli bir seviyeye ulaştığı belirtildi.

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino'nun açıklamalarına yer verilen raporda "Yemen'de durum uçurumun kenarında ancak kriz göçmenleri kullanmak ve onlara kötü davranmak için bir bahane olmamalı" ifadeleri kullanıldı.

Göçmenlerin koronavirüs taşıyıcıları olarak damgalandığının altını çizen Vitorino, göçmenlere sağlık hizmetlerinin ulaşmasına engel olunduğunu ve ön saflarda savaşmak için cephelere taşındıklarını vurguladı.

Vitorino, Yemen'deki göçmen merkezlerinde tutulan göçmenlerin salıverilmeleri ve himayeleri için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani birkaç gün önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri Afrikalı sığınmacı ve göçmenleri savaş cephelerine sürmekle suçlamıştı.

Yemen, özellikle Somali ve Etiyopya'dan çok sayıda göçmenin Körfez ülkelerine ulaşmak hayaliyle kullandığı bir geçiş kapısı olarak kullanılıyor.