Son dakika haberi! "Uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle rekor düzeyde doğalgaz sunduk" - Son Dakika

Son dakika haberi! "Uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle rekor düzeyde doğalgaz sunduk"
19.01.2021 12:52
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "Dün gerçekleşen 272,3 milyon metreküplük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşıladık.
Bakan Dönmez: "Dün gerçekleşen 272,3 milyon metreküplük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşıladık. Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk."
-İHA-
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