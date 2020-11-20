Son dakika haberi... Uluslararası Zeugma Film Festivali, çevrim içi platformlar üzerinden düzenlenecek - Son Dakika

Gaziantep'te bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid 19) dolayısıyla çevrim içi yapılacak 9. Uluslararası Zeugma Film Festivali'nde, yerli ve yabancı seçkin filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından bu yıl "Ayrı Ayrı Bir Arada" temasıyla 24-29 Kasım'da organize edilecek festivalde, 15 filmlik seçki, paneller ve film ertesi söyleşiler izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında, yönetmen, sanatçı, kültür-sanat çalışanları ve akademisyenlerle "sinema ve toplum" başlığı altında söyleşiler gerçekleştirilecek.

Söyleşiler ve paneller, Kırkayak Kültür sosyal medya hesapları üzerinden anlık izlenebilecek.

Festivalin destekçilerinden Beraberce Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beraberce Sohbetler" programında, "Birlikte Yaşam ve Kapsayıcılığı Kültür Yoluyla Kurmak" temalı tartışma düzenlenecek.

İki temadan oluşan festivalde, Birlikte Yaşam Seçkisi'nde Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Orçun Behram'ın "Bina", Anıl Gelberi'nin "Plaza", Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er'in "Omar ve Biz", Ameen Nayfeh'in "200 Metre", Visar Morina'nın "Yabancı", Haifaa Al Mansour'ın "Mükemmel Aday" filmi gösterilecek.

Dünya Sineması Seçkisi'nde ise Hüseyin Tabak'ın "Çingene Kraliçe", Naomi Kawase'nin "Anne Gibi", Benh Zeitlin'in "Wndy", Agnieszka Holland'in "Şarlatan", Ciro Guerra'in "Barbarları Beklerken", Juliano Dornelles ile Kleber Mendonça Filho'nun "Bacurau", Damon Gameau'nun "2040", Valentyn Vasyanovych'un "Atlantis" filmi izleyiciyle buluşacak.

Festival "zeugmafilmfestivali.festivalcope.com" adresinden çevrim içi olarak düzenlenecek. Filmler, her akşam saat 20.00'de erişime açılacak.

Gösterim platformuna, yönlendirmelere, gösterim takvimine ve festivale dair güncel bilgilere Kırkayak Kültür web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.