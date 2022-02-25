Son dakika haberi | Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in görüntülerine ilişkin yargılandığı davada karar - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in görüntülerine ilişkin yargılandığı davada karar

25.02.2022 16:56
Son dakika haberi | Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in görüntülerine ilişkin yargılandığı davada karar

Gelen son dakika haberlerine göre Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Özdemir'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Özdemir'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu sanık Ümitcan Uygun ile tutuksuz sanık Enes Özdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Ümitcan Uygun'u "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 2 yıl 2 ay, "tehdit" suçundan 6 ay ve "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" suçundan da 2 ay olmak üzere 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında takdir indirimi uygulanmadı.

Tutuksuz sanık Enes Özdemir ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özdemir hakkındaki kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olayın geçmişi

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kız arkadaşının açmaması üzerine kapıyı çilingire açtıran Uygun, Esen'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla paylaşılan Esen'e ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin, Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Esen'in ölümünden önce darp olayıyla ilgili Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2021'de tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in görüntülerine ilişkin yargılandığı davada karar - Son Dakika


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