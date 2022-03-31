Son dakika! Umman'da mermer ocağındaki çökmede ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika! Umman'da mermer ocağındaki çökmede ölü sayısı 11'e yükseldi

31.03.2022 20:17

Son dakika haberi: Umman'da ülkenin batısındaki İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Umman'da ülkenin batısındaki İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonunda meydana gelen çökme olayıyla ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Olayda 4 kişinin yaralandığı, kayıp 4 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından şu ana kadar çıkarılan ceset sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda 6 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin hepsinin Asya kökenli olduğu açıklanmıştı.

Son dakika! Umman'da mermer ocağındaki çökmede ölü sayısı 11'e yükseldi
Son dakika! Umman'da mermer ocağındaki çökmede ölü sayısı 11'e yükseldi
Son dakika! Umman'da mermer ocağındaki çökmede ölü sayısı 11'e yükseldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Umman'da mermer ocağındaki çökmede ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika


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