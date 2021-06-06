Son dakika haberi: Umman'daki Yemen Dışişleri Bakanından Husilere, "barış fırsatını kaçırmama" çağrısı - Son Dakika

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, İran destekli Husileri, ülkede barışın sağlanması için peş peşe başlatılan girişimlere olumlu yanıt vermeye çağırdı.

Bin Mübarek, Umman'ın başkenti Muskat'ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

"Husiler, barış girişimlerine olumlu yanıt vermeli, fırsatı kaçırmamalı ve Yemen'in çıkarını her şeyden üstün tutmalı." diyen Bin Mübarek, hükümetin, Husilerin, başkent Sana'yı ele geçirerek savaşı başlattığı 2014'ten bu yana pek çok taviz verdiğini ifade etti.

Hükümetin verdiği tavizlerle ve Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmek için sunduğu çözümlerle, savaşın bitmesini amaçladığını kaydeden Bin Mübarek şunları kaydetti:

"Şu an sunulan öneriler, ateşkesin sağlanması, savaşın bitmesi, Sana Havalimanı ile Hudeyde Limanının açılması ve siyasi durumu görüşmek üzere müzakere masasına oturulması için uygun bir ortam oluşturacak pratik öneriler."

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve bölge ülkelerinin Yemen'de barış sağlanması için çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Bin Mübarek, Husilerden fırsatları değerlendirmelerini istedi.

Mübarek ayrıca, Umman'ın, Yemenli taraflar arasında oynadığı ara buluculuk rolünü takdir etti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Umman'dan bir heyetin, Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya geldiğini duyurmuştu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking daha önce Yemen'deki ateşkes ve barış müzakerelerinin sürdürülmesi çerçevesinde Umman'ı ziyaret etmişti.