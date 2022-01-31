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Son dakika haberi | Umman Dışişleri Bakanından Şam'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi | Umman Dışişleri Bakanından Şam'a ziyaret

31.01.2022 17:57
Son dakika haberi | Umman Dışişleri Bakanından Şam'a ziyaret

Son dakika haber: TEL Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

TEL Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Busaidi ve beraberindeki heyet Şam'a ulaştı.

Busaidi'yi, rejimin Dışişleri Bakanı Feysal Mikdad Şam Havalimanı'nda karşıladı.

Tarafların, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Arap iş birliğinin pekiştirilmesi için görüşmeler ve istişareler yapacağı kaydedildi.

Umman, Suriye'deki iç savaşa rağmen, Esed rejimiyle diplomatik ilişkilerini kesmeyen Arap ülkelerinden biri.

Önceki Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, 7 Temmuz 2019'da Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Umman, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Umman Dışişleri Bakanından Şam'a ziyaret - Son Dakika


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