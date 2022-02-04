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Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

04.02.2022 20:17

Son dakika haberine göre Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı.

Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Cezaevinden duman yükselirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İlk bilgiye göre dumandan etkilenen 8 mahkum hastaneye sevk edildi.

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı. İlk bilgiye göre dumandan etkilenen mahkumlardan 8'i hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

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Ümraniye, Cezaevi, Mahkum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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