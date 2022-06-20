Son dakika haberi... Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi

20.06.2022 12:41
Son dakika haberi... Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi

Gelen son dakika haberine göre Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi beklediİSTANBUL Ümraniye'de genç kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi.

Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi

İSTANBUL Ümraniye'de genç kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi. Dışarıda kalan eş, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Gerçek ise polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince alınarak karakola götürüldü.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, eşinden şiddet gördüğünü belirten genç kadın, önce kocasını markete gönderdi ardından evin kapılarını kilitledi. Eve geldiğinde içeriye giremeyen koca, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, 'Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor' dedi. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ümraniye'de 'beni dövüyor' iddiası: Kapıları kilitledi, polisi bekledi - Son Dakika
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