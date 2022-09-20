Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE BIÇAKLA SALDIRDIĞI POLİS TARAFINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ -1 - Son Dakika
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Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE BIÇAKLA SALDIRDIĞI POLİS TARAFINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ -1

20.09.2022 19:59

Son dakika haberi: ÜMRANİYE'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

ÜMRANİYE'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları bir otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü bıçakla saldırmayı sürdürdü. Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan sürücüye ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Sürücü ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.

BIÇAKLA POLİSE, HALKA, İTFAİYEYE SALDIRDI

Çevre esnaflarından Şahin Acı, Burada ölen kişi aracını yaktı. O ara polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiye ekiplerine bıçak çekti. Polis milleti yaralamaması için havaya ateş açtı. Kardeşini yere yatırdılar. O da bıçağını çekti, dört polisin arasına saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca polisler etkisiz hale getirdi. Polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Tuttu yangın tüpü tarzında malzemeler attı, patlamalar oldu. Bıçakla polise, halka, itfaiyeye saldırdı. En son polis havaya ateş etti, 'dur yapma' dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. Aracı yakarken, 'ben bu aracın vergisini ödüyorum' diyordu.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
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Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE BIÇAKLA SALDIRDIĞI POLİS TARAFINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE BIÇAKLA SALDIRDIĞI POLİS TARAFINDAN VURULAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ -1 - Son Dakika
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