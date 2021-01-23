Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1 - Son Dakika
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Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

23.01.2021 05:50
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

ÜMRANİYE'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

ÜMRANİYE'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın - 1 - Son Dakika
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