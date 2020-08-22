Son dakika haberi! Ümraniye'de hareketli dakikalar... Uzun namlulu silahlarla hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika habere göre İstanbul Ümraniye'de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul Ümraniye'de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Hırsızların teslim olması için teslim ol çağrılarında bulunarak anonslar yapıldı.
Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi. İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı. Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı.Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti. Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 07:37
Kaynak: İHA
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