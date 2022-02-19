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Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü

19.02.2022 12:14

Son dakika haberler: - Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü Güvenlik kamerasını fark eden hırsız kameraya tükürdü Ümraniye'de bir apartman bahçesine giren 2 şüpheli hırsız önce bahçe masasının ayaklarını çaldı.

- Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü

Güvenlik kamerasını fark eden hırsız kameraya tükürdü

İSTANBUL - Ümraniye'de bir apartman bahçesine giren 2 şüpheli hırsız önce bahçe masasının ayaklarını çaldı. Güvenlik kameralarına yakalandığını fark eden hırsız kameraya böyle tükürdü. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü öğlen saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 2 kişi 5 katlı bir apartmanın bahçesine giriş yaparak binanın arka tarafına yürüdü. Bahçedeki masayı gözlerine kestiren hırsızlar masanın ayaklarını saniyeler içerisinde kırarak kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada kameraya yakalandıklarını fark eden erkek hırsız güvenlik kamerasına tükürdü. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin kameraya tükürmesi dikkat çekti.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli hırsız evin bahçesine giriyor, bahçe masasının metal ayaklarını kıran hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayınca hırsızlardan birisi güvenlik kamerasına tükürüyor.

Bina sakini Okan Kaplan, "Cumartesi günü yoğunluğun olduğu saatlerde, 2 hırsız masayı almadan masanın metal ayaklarını kırıyor. Masanın ayaklarını çalan terbiyesiz hırsız kameranın önünden geçerken tükürüyor. Bu durum apartman sakinleri olarak bizleri çok rahatsız etti. Yabancı uyruklular mı buranın sakinleri mi bilmiyoruz. Komşularımızdan da duyuyoruz. Bahçelerine girip bir çok değerli eşyalarını çalışıyorlar" diye konuştu.

Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü
Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü
Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü

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Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi

Cumartesi, Ümraniye, Metal, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü - Son Dakika
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