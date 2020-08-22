Ümraniye, Esenkent Mahallesinde bulunan katı atık dönüşüm atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Atık yığınlarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve atölye içindeki tüm atıkları sardı. Dudullu İtfaiye ekiplerine çevredeki diğer itfaiye merkezleri de destek için geldi ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan alevler için seferber oldu

Korkutan yangın saat 15.00 sıralarında Ümraniye, Esenkent Mahallesi, Kayhan Sokak'ta bulunan bir katı atık dönüşüm atölyesinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın atölyedeki tüm atıkları sardı. Dudullu İtfaiye ekiplerine Ataşehir ve Ümraniye ekipleri de destek vererek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken soğutma çalışması uzun bir süre devam etti. Yaralanma ya da can kaybının olmadığı yangında polis ekipleri çevre güvenliğini alarak yangın bölgesine vatandaşların geçmesine izin vermedi. Geri dönüşüm atölyesi çalışanları ise kamuoyunu aydınlatma göreviyle orada bulunan basın mensuplarına tepki gösterdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL