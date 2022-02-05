Son dakika haberi! ÜMRANİYE'DE KADIN CİNAYETİ; DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

ÜMRANİYE'de Ozan D. (21), dini nikahlı eşi Hasret D.'yi (20) silahla vurarak, öldürdü. Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan buradan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti. Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, H.D.'nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekipleri Ozan D.'yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı. Ozan D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

--------------Hasret D.'nin fotoğrafı

-Ozan D.'nin fotoğrafı