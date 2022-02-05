Üye Girişi
Son dakika haberi! ÜMRANİYE'DE KADIN CİNAYETİ; DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi! ÜMRANİYE'DE KADIN CİNAYETİ; DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

05.02.2022 19:48

Son dakika gelişmesine göre ÜMRANİYE'de Ozan D. (21), dini nikahlı eşi Hasret D.'yi (20) silahla vurarak, öldürdü.

ÜMRANİYE'de Ozan D. (21), dini nikahlı eşi Hasret D.'yi (20) silahla vurarak, öldürdü. Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan buradan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti. Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, H.D.'nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekipleri Ozan D.'yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı. Ozan D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500

Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÜMRANİYE'DE KADIN CİNAYETİ; DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
18:56 "Babamı bile satarım" sözü gerçek oldu! 400 bin dolarlık bitcoin için babasını bayılttı, bitcoinlerine el koydu
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 19:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ÜMRANİYE'DE KADIN CİNAYETİ; DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement