Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı - Son Dakika
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Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı

26.04.2022 10:08

Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı Ümraniye'de madde bağımlısı bir genç, yaşadığı 3 katlı binanın çatısını ateşe verdi.

Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de madde bağımlısı bir genç, yaşadığı 3 katlı binanın çatısını ateşe verdi. Bina sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina çatısının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın çatısını ateşe verdi. Binanın çatı kısmından yükselen alev ve yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse binada mahsur kalan vatandaşları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binanın çatısının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma balattı.

"Madde bağımlısıydı"

Yangın çıktığı esnada olay yerinde bulunan vatandaşlardan Hilmi Köklü, "Binada yaşayan çocuğun yaktığı söyleniyor. Madde bağımlısıydı. İtfaiye ekipleri de gelerek binadaki diğer kişileri çıkardı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.

Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı
Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı

YORUMLAR
500
Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı... Panikleyen mahalle halkı kendini sokağa attı Madde bağımlılarının kullandığı metruk bina alev alev yandı... Panikleyen mahalle halkı kendini sokağa attı ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği çatı böyle yandı - Son Dakika


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