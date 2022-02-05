Son dakika: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜLEN KADININ ACILI BABASI KONUŞTU - Son Dakika

Çağrı ÇALIŞKAN/ ÜMRANİYE'de Ozan Dum(21), dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurarak, öldürdü. Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay dün 15.20 Sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dini nikahlı kocasından uzun süredir işkence gördüğü için abisinin evine sığınan Dalkoparan, kocası tarafından başından vuruldu. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cani koca, olay yerinden kaçtı. Ozan Dum cinayeti işlediği ruhsatsız silahla birlikte aynı gün Çekmeköy'de yakalandı. Yapılan inceleme sonucu cani kocanın 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan "İşte bildiğiniz gibi televizyonlarda şu anda zaten yayınlarda her yerde duyuluyor. Komple mahalle biliyor. Bu şahıs buradan giriyor. Bakın buradan geliyor. Buradan içeri giriyor ve torunlarım, gelinim ve kızımın içeride olduğunu biliyor. Bildiği halde direkt girip kafasına ağzını kapatarak kafasına ateş ediyor. 18 yaşındaki kızımı öldürüyor. 18 yaşındaki kızımı kaybettim. Ciğerimiz yanıyor. Canımız yanıyor. Ben gene söylüyorum. En ağır, en ağır cezayı versinler. Çoğu evlatlarımızın, çoğu çocuklarımızın, çoğu kızlarımızın canı yanmasın. Babaların, anaların yüreği sızlamasın. Düşün hakimlerin de evlatları var, savcıların da evlatları var. Düşünün ki aynı mevzu onlara gelse ne yaparlar? Allah rızası için en ağır cezayı versinler. Şu anda acımız büyük. Bakın gene söylüyorum acımız çok büyük. Ben bunu kadın haklarında söylüyorum. Bakın kadın haklarına çok çok söylüyorum. Allah rızası için onlar da buradan sesleniyorum. Bu işin peşini bırakmasınlar. Ne olursun benden desteklerini esirgemesinler. Daima benim arkamda olsunlar. ya düşünün ya içeri giriyor. Çocuğumu gözleyip dışarı çıkıyor. Tekrar giriyor ve vuruyor. Bunu artık babası da biliyor. Bakın babası da biliyor. Annesi de biliyor. Azmettirici bunlar da azmettirici. Ben bunlardan da şikayetçiyim. Onun da kız evladı var. Aynısı kızının başına gelse ne yapacak? Acaba ne olurdu? Ne olurdu yani? Düşün. Düşünün onun da kız evladı var. Bir gün onun başına da gelir aynı bir olay. Acaba nasıl olur? Evlat tacı kimseye Allah vermesin kardeşim. Benim tek dilediğim bundan en ağır cezayı istiyorum." şeklinde konuştu.

İŞKENCE YAPIYORDU

Ölen kadının amcası Yaşar Dalkoparan "Bizim kızımızı eşi bir yıldır işkence yapıyor. Bugünde işkenceye dayanamayıp işte birkaç gün önce abisinin yanına sığındı. ya arkadaş kayınçosunun evden çıkmasını bekledi. O eve girdi. Yani planlı öldürme bu. Ondan sonra kızın kafasına beş el ateş ediyor. Ettikten sonra kurşunu bitince bıçakla kesmeye başlıyor kollarını, bacaklarını. Bıçakla kesmeye başlıyor. Yani bunun biz en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ama bu kızın kocası zaten uyuşturucu taciri. Uyuşturucu içiyor. Hap içiyor. Yani bunları silah alacak para yok. Birkaç gün önce ondan birkaç gün önce babası geldi. Dedi ki kızım sen işkenceye rağmen oğlumla barışmazsan seni ben vurduracağım. İki gün sonra da oğlu geliyor. Kızı burada katlediyor. Ondan sonra bıçakla kesiyor. Kurşunu bitince. Karakolda yarın diyecekler ki 'namussuzluk yaptı' yalan. Buradaki oturan herkes biliyor. Haset Dalkoparan ne kadar, namuslu olduğunu bir yıldır ne kadar işkence çektiğini, en azından beş defa bıçaklandı. Bu arkadaş beş kişiyi vurdu silahla. Bir kişiyi bıçakladı. Bir gün bile ceza almadı. Hamileye tecavüz etti. 16 yaşında çocuğu silahla vurdu. Babasını vurdu. Abisini vurdu. Birkaç kişiyi daha vurdu. Yeğenini bıçakla vurdu. Yoğun bakımda yattı. Hiç ceza almadı. Kollarını kesmişti zaten. Kurşunu bitince kafası dağıldı komple. Gözleri çıktı. Kurşunu bitince kollarını, bacaklarını kesmeye başladı bıçakla. Öldükten sonra. 5 aylıkta hamileydi bu kız. Ki kucağında da 1 yaşında bebeği vardı. Bebeğinin yanında öldürüyor" ifadelerini kullandı.