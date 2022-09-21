ÜMRANİYE'DE POLİSE BIÇAKLA SALDIRINCA VURULAN SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

ÜMRANİYE'de polise bıçakla saldırınca vurulan Yavuz Genç toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten menedileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç (35) ve yanındaki kardeşi Adem Genç duruma tepki gösterdi.

Öfkelenen iki kardeş otomobillerini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine engel oldu. Adem Genç polisi yere düşürünce polisler müdahale etti. Bu sırada Yavuz Genç elindeki bıçakla polislerin üzerine koşarak saldırdı. Polis ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yavuz Genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yavuz Genç için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Yavuz Genç daha sonra Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.