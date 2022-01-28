Ümraniye'de sokak ortasında silahlı kavga - Son Dakika

–ÜMRANİYE'de 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren kişi, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay geçen salı gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Keşif Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; aralarında daha önce husumet olan Emir Ö., Mustafa T. ve Cihan Şahin Mutlu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha silahlı kavgaya dönüştü. Emir Ö., silahla Cihan Şahin Mutlu'ya ateş etti. Mutlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Emir Ö. ile Mustafa T. olay yerinden kaçmaya başladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, trafik polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Trafik ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Cihan Şahin Mutlu'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mutlu'nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan Emir Ö. ve Mustafa T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emir Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görgü tanığı Tuncay Karagüzel, "Birisi kaçarken arkasından ateş ederek ayağından vurmuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Bir kişinin yaralandığını gördüm. Kavga ederken biri silahını çıkarıp ateş ediyor. Polis ekipleri yakalamış" dedi.Yaşanan olayda Emir Ö., Mustafa T. ve Cihan Şahin Mutlu arasında çıkan silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emir Ö. elindeki silahla koşarak Cihan Şahin Mutlu'nun yanına gittiği görülüyor. Emir Ö. 'nün silahla Mutlu'ya ateş ettiği daha sonra Mustafa T. ile birlikte olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

- İstanbul