ÜMRANİYE'DE TELEVİZYON ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'de televizyon çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin çaldığı televizyonla sokakta yürüdüğü anlar kamaraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, girdiği bir evden televizyon çalan şüphelinin kimliğini tespit etti. G.T. isimli şüpheli Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yakalandı. G.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, çaldığı televizyonla sokakta yürüdüğü anlar kamaralara yansıdı,