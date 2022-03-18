ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI

18.03.2022 10:01

ÜMRANİYE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, servis aracının bir anda önüne çıkmasıyla kaza yaptı.

ÜMRANİYE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, servis aracının bir anda önüne çıkmasıyla kaza yaptı. İtfaiye aracı refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi.

Kaza saat 07.20 sıralarında Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnkılap Mahallesi'nde yangın ihbarına Çavuşbaşı ve Kavacık İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine Ümraniye İtfaiye grubu da çıktı. Ümraniye'den olay yerine gitmekte olan itfaiye aracı Küçüksu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir servis aracının bir anda önüne çımasıyla kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yoldan çıkan itfaiye aracı refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada itfaiye erlerinden yaralanan olmazken kazaya sebep olduğu belirtilen bir servis minibüsünün sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ilgili soruşturması devam ediyor.

ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI
ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı Son dakika haberi | Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı! Kazaya karışan diğer aracı da bıçak zoruyla gasp edip kaçtı Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı! Kazaya karışan diğer aracı da bıçak zoruyla gasp edip kaçtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:09:06. #1.13#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE YANGIN İHBARINA GİDEN İTİFAİYE ARACI KAZA YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement