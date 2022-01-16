Ümraniye'de yapılan yol çalışmasında, asfalt dökülmeyen alana girmek istemeyen sürücü direksiyon kırınca otomobil kontrolden çıktı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Ümraniye Şenol Güneş Bulvarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan ve içerisinde Yonca Yalçınkaya ve Yusuf Yalçınkayanın bulunduğu 34 YNC 52 plakalı Peugeot marka beyaz araç içerisinde sürücüsü, yapılan yol çalışmasındaki asfalt dökülmeyen yere girmek istemeyince direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç, karşı yoldan gelen içerisinde Yonca Yalçınkaya ve Yusuf Yalçınkaya'nın bulunduğu 34 PD 9085 Wolkswagen marka siyah araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile 2 araçta bulunan 4 kişi hafif yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekici tarafından kaldırılmasıyla normale döndü.

Olay yerindeki bir inşaatta çalışan Sercan Uysal, "Burada her gün kazalar oluyor. Yolun karşı tarafındaki asfaltı yapmadıkları sürece burada sürekli kaza olmaya devam eder. Biz burada çalışanız sürekli görüyoruz. Yolun karşısına asfalt dökülmemesi nedeniyle kafa kafaya çarpıştılar. Yaralıları ambulans aldı götürdü" şeklinde konuştu. - İSTANBUL