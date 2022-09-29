UMUT VAKFI'NIN BİREYSEL SİLAHSIZLANMA AFİŞ YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

UMUT Vakfı'nın 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde düzenlediği 'Yaşama Hak Tanıyın' konulu afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 25'ncisi düzenlenen törende, bir yıl önce yorgun mermiyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yuşa'nın annesi Asiye Atıcı'nın çalışmasına Nazire Dedeman ödülü verildi.

Bireysel silahsızlandırmaya yaptıkları katkılar nedeniyle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve DHA Trabzon Muhabiri Selay Saykal'a plaket takdim edildi.

Umut Vakfı'nın 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde toplumu bilinçlenmek amacıyla düzenlenen 'Yaşama Hak Tanıyın' konulu afiş yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Ödüllerin yanı sıra bireysel silahsızlandırmaya yaptıkları katkılar nedeniyle birçok isme de plaket takdim edildi. Törene Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özben Önal, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Umut Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarını kaybeden aileler katıldı.

EMİR YUŞA'NIN ANNESİNE NAZİRE DEDEMAN ÖDÜLÜ

Afiş yarışmasının birincilik ödülü 'İz'in olmasın' çalışmasıyla İlknur Günaydın'a, ikincilik ödülü 'Hedefin barış olsun' çalışmasıyla Batuhan Dikyar ve '25ERZ25' isimli çalışmasıyla Kadir Keleş'e gitti. Betül Özel'in 'Şiddet çözüm değildir' çalışması mansiyon ödülüne layık görülürken, 1 yıl önce Trabzon'da başına isabet eden yorgun mermiyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı'nın çalışması ise Nazire Dedeman Ödülü'ne layık görüldü.

SİLAHSIZLANMA MESAJLI HABERLER NEDEDİYLE DHA MUHABİRİNE ÖDÜL

Ödüllerin yanı sıra bireysel silahsızlandırmayı desteklemek ve Trabzonspor'un şampiyonluğu sürecinde 'Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısında bulunarak kampanya başlatan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na, kutlamaların silah kullanılmadan yapılmasını sağladığı için katkı plaketi verildi. Trabzon'da silahın tehlikelere yol açtığı ve kutlamalarda silah kullanımı olmamasına yönelik yaptığı haberlerle, topluma silahsızlanma bilincini aşılayan DHA Muhabiri Selay Saykal da katkı plaketi aldı. Yine silahsızlandırmaya yönelik yaptıkları davranışlar sonucunda Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve Ramazan Yeşilgöz'e de katkı plaketi verildi.

"YAŞAMA HAK TANIYIN"

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özben Önal, 29 yıl önce aynı acıyı kendilerinin de yaşadığını belirterek "Biz istiyoruz ki silahlanmayı zorlayıcı düzenlemeler, yasalar getirilsin. İnsanların cezaları ağırlaştırılsın. Masum canlar yanmasın istiyoruz. 29 seneden beri bu savaşı veriyoruz. Bu alanda ufacık bir çalışmayla bile, bir yerlerde birinin hayatını kurtarabiliriz diyoruz. Diyorum ki yaşama hak tanıyın, yaşama hak tanıyalım ve umutlu yarınlara diyelim" dedi.

"SİLAHA SARILMAYIN BİRBİRİNİZE SARILIN"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, "Son hafta belli olan bir şampiyonluk değil, şubat ayının sonunda şampiyon olacağımıza inanmıştık. İleriye yönelik olarak ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın uykusunu kaçıran konu, kutlamalarda silah kullanılırsa, kullanıldığı takdirde, Allah korusun ölüm ya da yaralanma olarak bir cana zarar gelirse, diye gece rüyalarıma giriyordu. Bunun önüne nasıl geçeceğimiz planını yaptık. Çok planlı ve programlı bir çalışmaya gittik. 30 Nisan şampiyonluk kutlamaları yaklaşık 500 bin insan Akyazı Stadı'nda, kent meydanında, millet parkında ve sokaklarda muhteşem bir kutlama yaptı. Hep şunu söyledik, silaha sarılmayın birbirinize sarılın. İnsanlar birbirlerine sarılarak müthiş bir kutlama yaptılar ve bütün dünyanın gündemine oturdular" şeklinde konuştu.

DHA Trabzon Muhabiri Selay Saykal ise, "İlk defa taraftarları silahsızlandırma konusunda bir araya getirdik. Bunun karşılığını şampiyonluk kutlamalarında hep beraber gördük ve yaşadık. O zaman evladını kaybeden Mustafa abiye şunu söylemiştim, bu evlat ateşi bir çoban ateşi olarak buradan başlayacak ve çok güzel bir yangına dönüşecek demiştim ve oldu. Bunu tüm Trabzonsporlular başardı ve dünyaya örnek oldular" diye konuştu.