Son dakika haberi... UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sayesinde Sıfır Atık Projesi ile başarılara imza atıldığını belirterek, 2017'de başlatılmasına rağmen kampanya ile çok önemli kazançlar elde edildiğine dikkati çekti.

UNDP'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eylem Ödülü"ne layık görülen "Sıfır Atık Projesi" için Beştepe Devlet Konukevi'nde tören düzenlendi.

Törende UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi, Sıfır Atık Projesi'nin, BM'nin "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacına yaptığı önemli katkılarından dolayı UNDP Türkiye tarafından verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü"nü Emine Erdoğan'a takdim etti.

Törende yaptığı konuşmada Tomasi, atıkları önleme ve ortadan kaldırma, asgariye indirme, yeniden kullanma ve daha iyi geri dönüşüm ve kazanım için kaynağında ayrıştırma yoluyla kıt kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi bakımından projenin önemine değindi.

Türkiye'nin, Emine Erdoğan himayesinde başlattığı kampanyaya ve edinilen kazanımlara dikkati çeken Tomasi, "Türkiye, sizin sayenizde Sıfır Atık kampanyasıyla çok önemli başarılara imza attı. Bu kampanya 2017 yılında başlatılmasına rağmen, çok önemli kazançlar elde edildi. Bu kazançların ekonomiye de katkısının çok büyük olduğunu biraz önce dile getirdiniz." ifadesini kullandı.

Tomasi, UNDP Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'nü, "Sıfır Atık Projesi"nin 12'nci Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacına Türkiye'de ulaşılmasına yaptığı önemli katkılardan dolayı Emine Erdoğan'a takdim etmekten onur duyduğunu belirtti.

"Türkiye'nin Sıfır Atık Yönetimi Kampanyası doğru yolda atılmış doğru bir adımdır"

Tomasi, iklim krizinin, ekosistemin yok oluşunun yanı sıra kirlilik ve atık sorunlarının da eşitsizlik sorunları olduğunu belirterek, bunların insanları, dünyayı ve geleceği olumsuz etkileyen küresel, nesiller arası ve birbiriyle bağlantılı sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Doğrusal ekonomik modelden döngüsel ekonomik modellere geçmenin, Sıfır Atık Yönetimi gibi felsefeleri uygulamanın küresel sorunları kimseyi geride bırakmadan çözmek için en uygun alternatif olduğunu aktaran Tomasi, "Türkiye'nin Sıfır Atık Yönetimi Kampanyası doğru yolda atılmış bir adımdır." dedi.

"Acilen ekolojik ayak izimizi azaltmamız gerekiyor"

Gerçek anlamda çevresel sürdürülebilirlik olmadan ekonomik sürdürülebilirliğin başarılamayacağına dikkati çeken Tomasi, şöyle devam etti:

"Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ürün ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirerek acilen ekolojik ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. 12'nci Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına ulaşabilmek için endüstri, işletme ve tüketicileri atıklarını geri dönüştürmeye ve azaltmaya teşvik etmek son derece büyük önem taşıyor. Amacımız sorumluluk duygusu içinde üreten ve tüketen bir toplum yaratmaktır. Üreteceğiz ancak ürettiklerimiz geri dönüştürülmelidir. Atık asgariye indirilmelidir. Böylelikle sıfır atık toplumu hedefine daha çok yaklaşabiliriz. 2030'a sadece 9 yıl kala, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için azami seviyede eyleme geçmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz."

Tomasi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkesi, dönüştürücü eylemler için "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın pusula olarak kabul edilmesi ve daha iyi bir düze çıkış için birlikte çalışmaya teşvik ettiğine dikkati çekerek, "Dönüşüm mümkün ve her bir eylem değerli. 2021'i insanlık ve gezegen için bir dönüm noktasına çevirmeliyiz. Bunu başarmak için de cesur ve iddialı planlara ihtiyacımız var ve hızlı, kararlı şekilde eyleme geçmeliyiz." diye konuştu.

Kaynakların sürekli kullanımını teşvik eden ve tüketilen ve üretilen şeylerde çok daha az atık yaratan döngüsel ekonomi modeli şeklinde "iyi bir alternatif modelin" olduğunu kaydeden Tomasi, "Sıfır Atık Projesi"nin, hammadde kullanımını ve atık döngüsündeki eylem adımlarıyla atık miktarını azaltmayı amaçlayan bir atık yönetimi felsefesi olarak bu yeni döngüsel model altında tanımlanan bir hedef olduğunu dile getirdi.

Tomasi, projenin, güçlü bir siyasi bağlılığa, yasal altyapıya, ulusal stratejiye, yerel eyleme ve çok fazla atık olmadan büyümenin nasıl üretileceğini ve yeniden oluşturulacağını gösteren örneklerin yaratılmasına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan'a geri dönüştürülebilir cam ve metal malzemeden yapılan ödül takdim edildi

Cam sanatçısı Hande Erbük tarafından geri dönüştürülebilir cam ve metal malzeme kullanılarak yapılan ve Emine Erdoğan takdim edilen ödülde, dünyanın "çok naif bir dengeye sahip ve kırılgan olduğu" temsil edildi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye İklim Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, BM'nin Sudaki Yaşam Savunucusu ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercüment, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Asli Pasinler, Deniz Temiz Derneği TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile UNDP yetkilileri ve medya temsilcileri katıldı.

Törende, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin faaliyetleri içeren video da gösterildi.