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Son dakika haberi | Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum - Son Dakika

Son dakika haberi | Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum

03.01.2022 16:25

Son dakika haberi: Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum Güç doğum şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen Chihuahua ırkı köpek sezeryanla doğum yaptı Güç doğum şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen Chihuahua ırkı köpek sezeryanla doğum yaptı.

Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum

Güç doğum şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen Chihuahua ırkı köpek sezeryanla doğum yaptı

SİVAS - Güç doğum şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen Chihuahua ırkı köpek sezeryanla doğum yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğu için ilk doğumunu gerçekleştiremeyen Chihuahua ırkı köpek Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Yapılan muayenenin ardından sezeryana alınan köpek 3 yavru dünyaya getirdi.Ameliyatı gerçekleştiren SCÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çok zamanımızın kalmadığını belirledik"

Dr. Öğr. Üyesi Takcı, "Güç doğum şikayetiyle Hastanemize getirilen Chihuahua ırkı köpek standart kiloda olmasına rağmen yapılan tetkikler neticesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğu belirlendi. Biz buna relatif büyüklük diyoruz. Bu yüzden bu doğumu normal doğum şeklinde gerçekleştiremeyecektik. Ultrasonografik muayenede 3 yavrunun fetal stresin artığını ve çok zamanımızın kalmadığını belirledik. Annenin ve yavruların durumunu iyi bir duruma getirebilmek için doğum öncesinde sıvı sağaltım gerçekleştirdik. Sezaryen operasyonu ile doğumu gerçekleştirdik. Anne ve 3 yavrumuz oldukça sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.

Son dakika haberi | Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum
Son dakika haberi | Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum
Son dakika haberi | Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite, Köpek, Doğum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Üniversite Hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum - Son Dakika


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