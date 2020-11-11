Son dakika haberi... Üniversite öğrencisi genç kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü - Son Dakika

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı sevgili Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürüldü.Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. PAÜ Resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı sevgilisi Recep Berkay H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Recep Berkay H., kız arkadaşı Tokbaş'ı boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından yaşadığı daireden çıkan Recep Berkay H. aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Recep Berkay H. aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine Recep Berkay H.'nin annesi durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Recep Berkay H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.