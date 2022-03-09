Son dakika haberi... Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haberi... Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma

09.03.2022 12:55
Son dakika haberi... Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma

Son dakika haberi... Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma ANKARA'da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darp edip yaraladığı suçlamasıyla 4 polis hakkında 'işkence' suçundan dava açılması ardından, aynı olayla ilgili 2 polis ve 2 sağlık görevlisi hakkında daha...

Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma

ANKARA'da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darp edip yaraladığı suçlamasıyla 4 polis hakkında 'işkence' suçundan dava açılması ardından, aynı olayla ilgili 2 polis ve 2 sağlık görevlisi hakkında daha adli soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl 22 Ağustos akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Cumhuriyet Parkı'nda meydana gelen olayda; hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt, parkta açık olan suyu kontrol etmek istedi. Bu sırada parkın yanında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, Kurt'u yanlarına çağırarak kimlik sordu. Kimliğini gösteren Kurt, polis memurunun "Buradan git" demesi üzerine "İstersem giderim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine polisler Kurt'u darbetti ve polis merkezine götürdü. 'Polise direnmek' suçlamasıyla ifadesi alınan Kurt, daha sonra hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede çenesinin kırık olduğu ve beyin kanaması şüphesi bulunduğu belirlenen Kurt, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kez ameliyat olan Kurt, polisler hakkında şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda olaya karıştıkları belirlenen polis memurları İbrahim Ş., Alper Y., Eyüp T. ve Serdar Ö. hakkında 'işkence' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

4 KİŞİ HAKKINDA YENİ SORUŞTURMAÖte yandan Oğuzcan Kurt'un avukatı Durmuş İlhan, olay gecesi aynı yerde bulunan polis memurları M.S. ile E.Y.'nin, darp olayına engel olmadıkları, M.S.'nin, müvekkilini 112'yi aradığı sırada tartakladığını, diğer şüpheli E.Y.'nin de ters kelepçe takarak müvekkilini, yaklaşık 500 metre yürüttüğünü iddia ederek, savcılığa suç duyuruşunda bulundu. Dilekçede ayrıca polis merkezinde Kurt'u muayene etmeden hastaneye gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş bildiren sağlıkçılar M.T.A ve Y.Y.D hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine, polis memurları M.S. ile E.Y. hakkında 'işkence' ve 'gerçeğe aykırı şekilde tutanak düzenlemek'; sağlıkçılar M.T.A. ile Y.Y.D. hakkında da 'görevi kötüye kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.'TANSİYONUMU ÖLÇÜP GİTTİLER'Oğuzcan Kurt, aldığı darbelerle yaralandığını, 112'yi aradığını; ancak karakola götürüldüğünü söyleyerek, "Polis merkezide sağlık ekipleri geldi. Sadece tansiyonumu ölçüp 'bunun bir şeyi yok' diyerek gittiler. Giderek kötüleştiğim için 112'yi tekrar aradım. Telefondaki görevli karakol amirini vermemi istedi. Karakol amiri bir şeyim olmadığını söyleyerek telefonu kapattı. İfadelerin bitmesinin ardından götürüldüğüm hastanede ağır bir kafa travması geçirdiğimi ve çenemin kırık olduğu tespit edildi" dedi.

Kurt'un avukatı Durmuş İlhan da şikayetleri üzerine 4 polis hakkında açılan davanın görülmesine başlanacağını belirterek, "4 polis hakkında açılan dava dışında müvekkilime standart tıp prosedürü uygulamayan sağlık görevlileri ile olay sırasında orada bulunmasına rağmen müdahale etmeyen ve gerçeğe aykırı tutanak tutan polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı" diye konuştu.

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Üniversite, Ankara, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Üniversite öğrencisine işkence davasında 4 kişi hakkında yeni soruşturma - Son Dakika
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